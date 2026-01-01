itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 24/01/2026

Infos transport en commun : Le 26/01,
L'arrêt Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville de la ligne C6 direction Maisons Neuves est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.

Perturbation

Du 26/01/2026 au 27/01/2026 - M réso

L'arrêt Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville de la ligne C6 direction Maisons Neuves est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. L'arrêt provisoire est situé en amont.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C6 Eybens Maisons Neuves / Grenoble Oxford M réso

    vers EYBENS - Maisons Neuves / GRENOBLE - Grand'place
    • Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville SEYSSINET PARISET
    vers GRENOBLE - Oxford
Voir toutes les infos trafic