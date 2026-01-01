Infos transport en commun : Le 26/01,
Perturbation
L'arrêt Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville de la ligne C6 direction Maisons Neuves est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. L'arrêt provisoire est situé en amont.
Ligne(s) concernée(s)
-
C6 Eybens Maisons Neuves / Grenoble Oxford M résovers EYBENS - Maisons Neuves / GRENOBLE - Grand'place
- Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville SEYSSINET PARISET