Perturbation

Du 25/11/2025 au 25/11/2025 - M réso

En fonction de l'affluence, la ligne C3 ne circule pas entre les arrêts Victor Hugo et Foch - Ferrié en raison d'une manifestation secteur Grenoble Centre-Ville.Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.