itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 24/11/2025

Infos transport en commun : Le 25/11 dès 18h00,manif. Selon l'affluence, bus C3 peut être perturbé. reso-m.fr/trafic.

Perturbation

Du 25/11/2025 au 25/11/2025 - M réso

En fonction de l'affluence, la ligne C3 ne circule pas entre les arrêts Victor Hugo et Foch - Ferrié en raison d'une manifestation secteur Grenoble Centre-Ville.Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C3 ÉCHIROLLES Centre du graphisme / GRENOBLE Victor Hugo M réso

    vers ECHIROLLES - Centre du graphisme / GRENOBLE - Grand'place
    • Marceau - Jardin des Vallons GRENOBLE
    vers GRENOBLE - Victor Hugo
    • Marceau - Jardin des Vallons GRENOBLE
Voir toutes les infos trafic