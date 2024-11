Perturbation

Du 25/11/2024 au 26/11/2024 - M'Réso

La ligne C6 est déviée entre les arrêts Maison des Anciens et Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville en raison de travaux secteur rondeau. Déviation via Boulevard Joseph Vallier, cours de la libération et du Général de Gaulle et avenue Paul Verlaine. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.