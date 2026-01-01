itinisère

Infos transport en commun : Le 24/01 dès 14h30,manif. Selon l'affluence, bus C1 peut être perturbé. reso-m.fr/trafic

Perturbation

Du 24/01/2026 au 24/01/2026 - M réso

En fonction de l'affluence, la ligne C1 peut être déviée entre les arrêts Chavant et Sablons en raison d'une manifestation secteur Grenoble Centre-Ville. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C1 Grenoble Cité Jean Macé / Montbonnot-Saint-Martin Pré de l'Eau M réso

    vers GRENOBLE - Cité Jean Macé
    • Grenoble Hôtel de Ville GRENOBLE
    vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau
    • Grenoble Hôtel de Ville GRENOBLE
