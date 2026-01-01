Infos transport en commun : Le 24/01 dès 14h30,manif. Selon l'affluence, bus C1 peut être perturbé. reso-m.fr/trafic
Perturbation
En fonction de l'affluence, la ligne C1 peut être déviée entre les arrêts Chavant et Sablons en raison d'une manifestation secteur Grenoble Centre-Ville. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
-
C1 Grenoble Cité Jean Macé / Montbonnot-Saint-Martin Pré de l'Eau M résovers GRENOBLE - Cité Jean Macé