Perturbation

Du 24/01/2026 au 24/01/2026 - M réso

En fonction de l'affluence, la ligne C1 peut être déviée entre les arrêts Chavant et Sablons en raison d'une manifestation secteur Grenoble Centre-Ville. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.