Perturbation

Jusqu'au 24/09/2024 - TAG

La ligne C14 est déviée en direction de Gares entre les arrêts Saint-Ange et Vallier - Libération en raison de travaux secteur Rondeau. Des retards sont à prévoir sur le reste de la ligne. Déviation via cours de la Libération et du Général de Gaulle et boulevard Joseph Vallier.