Perturbation

Du 23/04/2024 au 24/04/2024 - TAG

La ligne C ne circule pas entre les stations Condillac - Universités et Gustave Rivet en raison d'un match de football secteur Stade des Alpes. Retrouvez le plan détaillé des bus relais et les arrêts de report en téléchargement sur tag.fr/trafic.