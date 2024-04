Perturbation

Du 23/04/2024 au 24/04/2024 - TAG

La ligne 14 ne circule pas entre les arrêts Verdun - Préfecture et Flandrin - Valmy en raison d'un match de football secteur Stade des Alpes. Déviation via Auguste Ravier ligne 13, Driant ligne C4, 13, Chavant. Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur tag.fr/trafic.