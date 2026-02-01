Infos transport en commun : Le 19/02 après 22h, Bus relais B entre Gd Sablon et Pl. Sports (travaux)
Perturbation
En soirée, à partir de 22h, la ligne B ne circule pas entre les stations Grand Sablon et Plaine des Sports en raison de travaux de nuit secteur Saint-Martin-d'Hères. Des bus relais effectuent la liaison entre les stations Grand Sablon et Gières Gare Université via Plaine des Sports. À noter que les stations Mayencin - Champ Roman, Université - Bibliothèques ne sont pas desservies par les bus relais. Le bus relais est accessible aux personnes à mobilité réduite. À noter qu'aucun achat de titre de transport n'est possible dans les bus relais, pensez à privilégier le ticket par carte bancaire ou l'achat sur un distributeur en station.
Ligne(s) concernée(s)
-
B Grenoble Oxford / Gières Plaine des Sports M résovers GRENOBLE - Oxford / GRENOBLE - Palais de Justice - Gare / GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Sainte-Claire - Les Halles
vers GIERES - Plaine des Sports / LA TRONCHE - Grand Sablon / GRENOBLE - Grand'place