Infos transport en commun : Le 19/02 après 22h, Bus relais B entre Gd Sablon et Pl. Sports (travaux)

Perturbation

Du 19/02/2026 au 20/02/2026 - M réso

En soirée, à partir de 22h, la ligne B ne circule pas entre les stations Grand Sablon et Plaine des Sports en raison de travaux de nuit secteur Saint-Martin-d'Hères. Des bus relais effectuent la liaison entre les stations Grand Sablon et Gières Gare Université via Plaine des Sports. À noter que les stations Mayencin - Champ Roman, Université - Bibliothèques ne sont pas desservies par les bus relais. Le bus relais est accessible aux personnes à mobilité réduite. À noter qu'aucun achat de titre de transport n'est possible dans les bus relais, pensez à privilégier le ticket par carte bancaire ou l'achat sur un distributeur en station.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway B Grenoble Oxford / Gières Plaine des Sports M réso

    vers GRENOBLE - Oxford / GRENOBLE - Palais de Justice - Gare / GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Sainte-Claire - Les Halles
    vers GIERES - Plaine des Sports / LA TRONCHE - Grand Sablon / GRENOBLE - Grand'place
