Infos transport en commun : Le 18/11, ligne 49 déviée direction Clin. Dauphiné entre Parc F. Mitterand et Seyssins Village (tvx)
Perturbation
La ligne 49 est déviée en direction de Clinique - Portail entre les arrêts Parc François Mitterrand et Seyssins Village en raison de travaux. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
49 SEYSSINET-PARISET Cimetière / SEYSSINS Clinique du Dauphiné M’Résovers SEYSSINET PARISET - Cimetière / SEYSSINS - Le Prisme
vers SEYSSINS - Clinique - Portail / SEYSSINET PARISET - Pariset / SEYSSINS - Clinique du Dauphiné
- L'Agneau SEYSSINS