Perturbation

Du 18/11/2025 au 19/11/2025 - M’Réso

La ligne 49 est déviée en direction de Clinique - Portail entre les arrêts Parc François Mitterrand et Seyssins Village en raison de travaux. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.