Infos transport en commun : Le 18/11, ligne 49 déviée direction Clin. Dauphiné entre Parc F. Mitterand et Seyssins Village (tvx)

Perturbation

Du 18/11/2025 au 19/11/2025 - M’Réso

La ligne 49 est déviée en direction de Clinique - Portail entre les arrêts Parc François Mitterrand et Seyssins Village en raison de travaux. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 49 SEYSSINET-PARISET Cimetière / SEYSSINS Clinique du Dauphiné M’Réso

    vers SEYSSINET PARISET - Cimetière / SEYSSINS - Le Prisme
    vers SEYSSINS - Clinique - Portail / SEYSSINET PARISET - Pariset / SEYSSINS - Clinique du Dauphiné
    • L'Agneau SEYSSINS
