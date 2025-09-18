itinisère

Date d'impression : 15/09/2025

Infos transport en commun : Le 18/09 après 22h, Bus relais B entre Gd Sablon et Gières Gare (travaux)

Perturbation

Du 18/09/2025 au 19/09/2025 - M’Réso

La ligne B ne circule pas entre les stations Grand Sablon et Gières Gare Université en raison de travaux de nuit secteur Saint-Martin-d'Hères. Des bus relais effectuent la liaison entre ces stations. À noter que les stations Mayencin - Champ Roman, Plaine des Sports ne sont pas desservies par les bus relais. Retrouvez le plan détaillé des bus relais et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway B GRENOBLE Oxford / GIÈRES Plaine des Sports M’Réso

    vers GIERES - Plaine des Sports / LA TRONCHE - Grand Sablon / GRENOBLE - Grand'place
    • Plaine des Sports GIERES
    vers GRENOBLE - Oxford / GRENOBLE - Gares
    • Plaine des Sports GIERES
