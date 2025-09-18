Perturbation

Du 18/09/2025 au 19/09/2025 - M’Réso

La ligne B ne circule pas entre les stations Grand Sablon et Gières Gare Université en raison de travaux de nuit secteur Saint-Martin-d'Hères. Des bus relais effectuent la liaison entre ces stations. À noter que les stations Mayencin - Champ Roman, Plaine des Sports ne sont pas desservies par les bus relais. Retrouvez le plan détaillé des bus relais et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.