Infos transport en commun : Le 16/02, Pas de bus 25 entre L. Michel et Col. Dumont (tvx)

Du 16/02/2026 au 17/02/2026 - M réso

La ligne 25 ne circule pas entre les arrêts Louise Michel et Colonel Dumont en raison de travaux secteur Rue Colonel Dumont, Grenoble. Reportez-vous à l'arrêt Louise Michel de la ligne C2. Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

  • Bus 25 Grenoble Colonel Dumont / Le Gua Les Saillants M réso

    vers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne
