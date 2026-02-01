Infos transport en commun : Le 16/02, Pas de bus 25 entre L. Michel et Col. Dumont (tvx)
Perturbation
La ligne 25 ne circule pas entre les arrêts Louise Michel et Colonel Dumont en raison de travaux secteur Rue Colonel Dumont, Grenoble. Reportez-vous à l'arrêt Louise Michel de la ligne C2. Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
25 Grenoble Colonel Dumont / Le Gua Les Saillants M résovers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne