Perturbation

Du 16/02/2026 au 16/02/2026 - M réso

Les départs de 7h10 et 16h10 de l'arrêt Longs Prés direction Voiron Gare Routière Sud et les départs de 9h23 et 17h50 de Voiron Gare Routière Sud direction Longs Prés sont exceptionnellement assurés par un véhicule non accessible aux personnes à mobilité réduite en raison d'un bus en panne.