Perturbation

Du 14/10/2025 au 15/10/2025 - M’Réso

La ligne C6 est déviée entre les arrêts Maison des Anciens et Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville en raison de travaux de nuit secteur Échangeur du Rondeau. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.