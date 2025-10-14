itinisère

Infos transport en commun : Le 14/10 après 20h30, ligne C6 déviée entre Maison Anciens et Seyssinet H. Ville (travaux)

Du 14/10/2025 au 15/10/2025 - M’Réso

La ligne C6 est déviée entre les arrêts Maison des Anciens et Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville en raison de travaux de nuit secteur Échangeur du Rondeau. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

