Perturbation

Du 14/06/2025 au 14/06/2025 - M’Réso

A l'occasion de la fête des 30 ans du Parc naturel régional de Chartreuse, la ligne N62 est renforcée. En direction de Saint-Pierre de Chartreuse, des départs supplémentaires sont mis en place à 10h00, 12h00, 15h15 et 17h15, et en direction de Grenoble Notre-Dame – Musée à 11h00, 14h15, 16h15 et 18h30. Bon voyage sur nos lignes !