Perturbation

Du 13/11/2025 au 14/11/2025 - M’Réso

En soirée, à partir de 20h44, la ligne E ne circule pas entre les stations Palluel et Louise Michel en raison de travaux d'urgence. Des bus relais effectuent la liaison entre les stations non desservies. Retrouvez le plan détaillé du Bus relais et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic. À noter qu'aucun achat de titre de transport n'est possible dans les bus relais, pensez à privilégier le ticket par carte bancaire ou l'achat sur un distributeur en station.