Perturbation

Du 12/12/2025 au 12/12/2025 - M réso

La ligne C6 est déviée entre les arrêts Aristide Bergès et Beau Site en raison de festivités secteur Seyssinet. Reportez-vous à l’arrêt Bouchayer–Hôtel de Ville de la ligne 19 ou aux arrêts Aristide Bergès ou Beau Site. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.