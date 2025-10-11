Perturbation

Du 11/10/2025 au 11/10/2025 - M’Réso

La ligne 16 est déviée entre les arrêts Grand Châtelet et Gustave Rivet en raison de festivités. A cause de la descente du troupeau des alpages, il faudra attendre que la voie soit libérée pour que la ligne reprenne son itinéraire initial. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.