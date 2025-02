Perturbation

Du 11/02/2025 au 12/02/2025 - M'Réso

La ligne C1 ne circule pas entre les arrêts Maupertuis, Pré de l'Eau et Piscine des Buclos en raison de travaux secteur Carrefour Avenue du Taillefer/Avenue du Vercors, Meylan. Déviation via Allée de la Faculté, Avenue de Verdun et Avenue du Taillefer, terminus provisoire Lycée du Grésivaudan. Arrêts Faculté de Pharmacie et Lycée du Grésivaudan - Bachais de la ligne 18 desservis dans la déviation. Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.