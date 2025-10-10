itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 06/10/2025

Infos transport en commun : Le 10/10, ligne C6 déviée entre Martyrs et Charmettes (travaux)

Perturbation

Du 10/10/2025 au 11/10/2025 - M’Réso

La ligne C6 est déviée entre les arrêts Martyrs - Résistance et Charmettes en raison de travaux de voirie secteur Rue de la Sûre, Fontaine. Reportez-vous aux arrêts provisoires (voir plan). L'arrêt Marat de la ligne 19 est également desservi dans la déviation. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

Voir toutes les infos trafic