Infos transport en commun : Le 10/10, ligne C6 déviée entre Martyrs et Charmettes (travaux)
Perturbation
La ligne C6 est déviée entre les arrêts Martyrs - Résistance et Charmettes en raison de travaux de voirie secteur Rue de la Sûre, Fontaine. Reportez-vous aux arrêts provisoires (voir plan). L'arrêt Marat de la ligne 19 est également desservi dans la déviation. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
C6 EYBENS Maisons Neuves / GRENOBLE Oxford M’Résovers EYBENS - Maisons Neuves / GRENOBLE - Grand'place