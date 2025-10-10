Infos transport en commun : Le 10/10 dès 15h45,manif. Selon l'affluence, bus C1 peut être perturbé. reso-m.fr/trafic
Perturbation
En fonction de l'affluence, la ligne C1 peut être déviée entre les arrêts Félix Viallet et Grenoble Hôtel de Ville en raison d'une manifestation secteur Grenoble. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
C1 GRENOBLE Cité Jean Macé / MONTBONNOT-SAINT-MARTIN Pré de l'Eau M’Résovers GRENOBLE - Cité Jean Macé