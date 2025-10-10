Perturbation

Du 10/10/2025 au 10/10/2025 - M’Réso

En fonction de l'affluence, la ligne C1 peut être déviée entre les arrêts Félix Viallet et Grenoble Hôtel de Ville en raison d'une manifestation secteur Grenoble. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.