Infos transport en commun : Le 10/10 dès 15h45,manif. Selon l'affluence, bus C1 peut être perturbé. reso-m.fr/trafic

Perturbation

Du 10/10/2025 au 10/10/2025 - M’Réso

En fonction de l'affluence, la ligne C1 peut être déviée entre les arrêts Félix Viallet et Grenoble Hôtel de Ville en raison d'une manifestation secteur Grenoble. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C1 GRENOBLE Cité Jean Macé / MONTBONNOT-SAINT-MARTIN Pré de l'Eau M’Réso

    vers GRENOBLE - Cité Jean Macé
    • Chavant GRENOBLE
    vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau
    • Chavant GRENOBLE
