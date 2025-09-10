itinisère

Infos transport en commun : Le 10/09 de 15h30 à 19h Pas de tram A entre A. 1er Belgique et gares (manif)

Perturbation

Du 10/09/2025 au 10/09/2025 - M’Réso

La ligne A ne circule pas entre les stations Albert 1er de Belgique et Gares en raison d'une manifestation secteur Grenoble. À noter que la ligne pourra reprendre son itinéraire normal dès que les conditions le permettront.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway A FONTAINE La Poya / PONT DE CLAIX L'Etoile M’Réso

    vers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, L'Etoile / GRENOBLE - Grand'place
    vers FONTAINE - La Poya / GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Verdun - Préfecture / GRENOBLE - Polesud - Alpexpo
