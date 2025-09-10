Infos transport en commun : Le 10/09 de 15h30 à 19h Pas de tram A entre A. 1er Belgique et gares (manif)
Perturbation
La ligne A ne circule pas entre les stations Albert 1er de Belgique et Gares en raison d'une manifestation secteur Grenoble. À noter que la ligne pourra reprendre son itinéraire normal dès que les conditions le permettront.
Ligne(s) concernée(s)
A FONTAINE La Poya / PONT DE CLAIX L'Etoile M’Résovers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, L'Etoile / GRENOBLE - Grand'place
- Verdun - Préfecture GRENOBLE
