Perturbation

Du 09/12/2025 au 10/12/2025 - M réso

La ligne C8 est déviée en direction de Victor Hugo – Belgrade entre les arrêts Champs-Elysées et Chorier - Saint-Bruno en raison de travaux de voirie secteur Rue Abbé Grégoire, Grenoble. Déviation via l'arrêt Vallier - Catane de la ligne C14. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.