Infos transport en commun : Le 09/12 après 19h, ligne C8 déviée direction V. Hugo-Belgrade entre Champs-Elysées et Chorier-St-Bruno (travaux de voirie)

Perturbation

Du 09/12/2025 au 10/12/2025 - M réso

La ligne C8 est déviée en direction de Victor Hugo – Belgrade entre les arrêts Champs-Elysées et Chorier - Saint-Bruno en raison de travaux de voirie secteur Rue Abbé Grégoire, Grenoble. Déviation via l'arrêt Vallier - Catane de la ligne C14. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C8 GRENOBLE Victor Hugo - Belgrade / GIÈRES Université - IUT-STAPS M réso

    vers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
    vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place
