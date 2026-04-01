Perturbation

Du 09/04/2026 au 09/04/2026 - M réso

La ligne C4 est déviée en direction de Victor Hugo entre les arrêts Jean Racine et Paul Claudel en raison de travaux sur la voie secteur Avenue Jean Perrot, Grenoble. Déviation via les arrêts Teisseire et Paul Cocat de la ligne C5. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.