Infos transport en commun : Le 09/04 de 9h à 16h ligne C4 déviée direction V. Hugo entre J. Racine et P. Claudel (travaux sur la voie)
Perturbation
La ligne C4 est déviée en direction de Victor Hugo entre les arrêts Jean Racine et Paul Claudel en raison de travaux sur la voie secteur Avenue Jean Perrot, Grenoble. Déviation via les arrêts Teisseire et Paul Cocat de la ligne C5. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
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C4 Grenoble Victor Hugo / Eybens Le Verderet M résovers GRENOBLE - Victor Hugo
vers EYBENS - Le Verderet / EYBENS - Général de Gaulle