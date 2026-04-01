itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 06/04/2026

Infos transport en commun : Le 09/04 de 9h à 16h ligne C4 déviée direction V. Hugo entre J. Racine et P. Claudel (travaux sur la voie)

Perturbation

Du 09/04/2026 au 09/04/2026 - M réso

La ligne C4 est déviée en direction de Victor Hugo entre les arrêts Jean Racine et Paul Claudel en raison de travaux sur la voie secteur Avenue Jean Perrot, Grenoble. Déviation via les arrêts Teisseire et Paul Cocat de la ligne C5. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C4 Grenoble Victor Hugo / Eybens Le Verderet M réso

    vers GRENOBLE - Victor Hugo
    vers EYBENS - Le Verderet / EYBENS - Général de Gaulle
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