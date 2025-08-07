Perturbation

Du 07/08/2025 au 08/08/2025 - M’Réso

En raison d’une déviation, les départs de 20h36 et 21h36 depuis Le Gua – Les Saillants en direction de Grenoble Gares ne desservent pas les arrêts Grenoble Vallier-Catane et Grenoble Vallier-Libération. Les usagers souhaitant se rendre à Vallier-Libération sont invités à se reporter sur l’arrêt Vallier Libération Sud de la ligne 25. Cette déviation peut entraîner un retard d’environ 10 minutes à l’arrivée à Grenoble Gares.