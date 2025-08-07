Infos transport en commun : Le 07/08 après 20h30, Ligne C14 travaux A480
Perturbation
En raison d’une déviation, les départs de 20h36 et 21h36 depuis Le Gua – Les Saillants en direction de Grenoble Gares ne desservent pas les arrêts Grenoble Vallier-Catane et Grenoble Vallier-Libération. Les usagers souhaitant se rendre à Vallier-Libération sont invités à se reporter sur l’arrêt Vallier Libération Sud de la ligne 25. Cette déviation peut entraîner un retard d’environ 10 minutes à l’arrivée à Grenoble Gares.
Ligne(s) concernée(s)
-
C14 GRENOBLE Gares / SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS Gare / LE GUA Les Saillants M’Résovers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / SAINT GEORGES DE COMMIERS - St-G.-de-Commiers Gare
vers GRENOBLE - Gares
- Vallier - Catane GRENOBLE