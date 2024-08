Perturbation

Du 07/08/2024 au 08/08/2024 - TAG

La ligne 15 est déviée entre les arrêts Champ Roman et Edelweiss en raison de travaux secteur Avenue Gabriel Péri, Saint-Martin-d'Hères. Deviation via Avenue de La Commune de Paris, Avenue Jean Jaurès, Rue Docteur Valois et Avenue Esclangon.