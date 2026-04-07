Infos transport en commun : Le 07/04 après 20h, ligne 18 déviée entre Le Marais et Léon Jouhaux (travaux)
Perturbation
La ligne 18 est déviée entre les arrêts Le Marais et Léon Jouhaux en raison de travaux de voirie secteur Avenue Marcel Cachin, Saint-Martin-d'Hères. Déviation via les arrêts Jean Racine, Maisons Neuves et Général de Gaulle de la ligne C4 et Général de Gaulle, La Châtelière et Le Marais de la ligne C8. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
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18 Meylan Lycée du Grésivaudan / Poisat Cimetière Intercommunal M résovers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / GRENOBLE - Verdun - Préfecture
vers POISAT - Cimetière Intercommunal