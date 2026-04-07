Perturbation

Du 07/04/2026 au 08/04/2026 - M réso

La ligne 18 est déviée entre les arrêts Le Marais et Léon Jouhaux en raison de travaux de voirie secteur Avenue Marcel Cachin, Saint-Martin-d'Hères. Déviation via les arrêts Jean Racine, Maisons Neuves et Général de Gaulle de la ligne C4 et Général de Gaulle, La Châtelière et Le Marais de la ligne C8. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.