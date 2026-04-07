itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 06/04/2026

Infos transport en commun : Le 07/04 après 20h, ligne 18 déviée entre Le Marais et Léon Jouhaux (travaux)

Perturbation

Du 07/04/2026 au 08/04/2026 - M réso

La ligne 18 est déviée entre les arrêts Le Marais et Léon Jouhaux en raison de travaux de voirie secteur Avenue Marcel Cachin, Saint-Martin-d'Hères. Déviation via les arrêts Jean Racine, Maisons Neuves et Général de Gaulle de la ligne C4 et Général de Gaulle, La Châtelière et Le Marais de la ligne C8. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 18 Meylan Lycée du Grésivaudan / Poisat Cimetière Intercommunal M réso

    vers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / GRENOBLE - Verdun - Préfecture
    vers POISAT - Cimetière Intercommunal
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