Perturbation

Du 07/03/2026 au 07/03/2026 - M réso

En fonction de l'affluence, la ligne C3 ne circule pas entre les arrêts Victor Hugo et Foch - Ferrié en raison d'une manifestation secteur Grenoble.Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.