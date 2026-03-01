itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 06/03/2026

Infos transport en commun : Le 07/03 dès 16h30,manif. Selon l'affluence, bus C3 peut être perturbé. reso-m.fr/trafic.

Perturbation

Du 07/03/2026 au 07/03/2026 - M réso

En fonction de l'affluence, la ligne C3 ne circule pas entre les arrêts Victor Hugo et Foch - Ferrié en raison d'une manifestation secteur Grenoble.Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C3 Échirolles Centre du graphisme / Grenoble Victor Hugo M réso

    vers ECHIROLLES - Centre du graphisme / GRENOBLE - Grand'place
    vers GRENOBLE - Victor Hugo
Voir toutes les infos trafic