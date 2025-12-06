Infos transport en commun : Le 06/12 dès 14h30,manif. Selon l'affluence, bus C3 peut être perturbé. reso-m.fr/trafic.
Perturbation
En fonction de l'affluence, la ligne C3 ne circule pas entre les arrêts Victor Hugo et Foch - Ferrié en raison d'une manifestation secteur Grenoble.Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
-
C3 ÉCHIROLLES Centre du graphisme / GRENOBLE Victor Hugo M résovers ECHIROLLES - Centre du graphisme / GRENOBLE - Grand'place