Infos transport en commun : Le 02/12 de 7h49 à 8h F49 : départ 07h49 du Prisme limité à Seyssins Village.

Perturbation

Du 02/12/2025 au 02/12/2025 - M réso

En raison de travaux secteur Seyssins le départ du Prisme de 07h49 est limité à Seyssins Village. Merci de votre compréhension. Arrêts non desservis : Le Priou, Le Parlement, Rue de la Lune, Les Côtes et Clinique du Dauphiné.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 49 SEYSSINET-PARISET Cimetière / SEYSSINS Clinique du Dauphiné M réso

    vers SEYSSINET PARISET - Cimetière / SEYSSINS - Le Prisme
    vers SEYSSINS - Clinique - Portail / SEYSSINET PARISET - Pariset / SEYSSINS - Clinique du Dauphiné
