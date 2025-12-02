Perturbation

Du 02/12/2025 au 02/12/2025 - M réso

En raison de travaux secteur Seyssins le départ du Prisme de 07h49 est limité à Seyssins Village. Merci de votre compréhension. Arrêts non desservis : Le Priou, Le Parlement, Rue de la Lune, Les Côtes et Clinique du Dauphiné.