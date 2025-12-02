Infos transport en commun : Le 02/12 de 7h49 à 8h F49 : départ 07h49 du Prisme limité à Seyssins Village.
Perturbation
En raison de travaux secteur Seyssins le départ du Prisme de 07h49 est limité à Seyssins Village. Merci de votre compréhension. Arrêts non desservis : Le Priou, Le Parlement, Rue de la Lune, Les Côtes et Clinique du Dauphiné.
Ligne(s) concernée(s)
-
49 SEYSSINET-PARISET Cimetière / SEYSSINS Clinique du Dauphiné M résovers SEYSSINET PARISET - Cimetière / SEYSSINS - Le Prisme
vers SEYSSINS - Clinique - Portail / SEYSSINET PARISET - Pariset / SEYSSINS - Clinique du Dauphiné