Perturbation

Du 02/10/2025 au 02/10/2025 - M’Réso

En fonction de l'affluence, la ligne 18 peut être déviée entre les arrêts Clémenceau et Saint-Roch en raison d'une manifestation secteur Grenoble Centre-Ville. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.