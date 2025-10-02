Infos transport en commun : Le 02/10 dès 13h30,manif. Selon l'affluence, bus 18 peut être perturbé. reso-m.fr/trafic
Perturbation
En fonction de l'affluence, la ligne 18 peut être déviée entre les arrêts Clémenceau et Saint-Roch en raison d'une manifestation secteur Grenoble Centre-Ville. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
-
18 MEYLAN Lycée du Grésivaudan / POISAT Cimetière Intercommunal M’Résovers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / GRENOBLE - Verdun - Préfecture