Perturbation

Du 02/06/2025 au 02/06/2025 - M’Réso

La circulation sur la ligne pourra être perturbée en raison du passage d’un troupeau ovin (transhumance) et l’ampleur de ces perturbations dépendra de la vitesse de déplacement des animaux. Si la perturbation est modérée, le départ de 12h10 depuis Le Muret pourrait être retardé entre les arrêts Le Bas de Pettesset et Quaix-en-Chartreuse Village, ce qui entraînera également un décalage du départ de 12h30 depuis Quaix-en-Chartreuse. En revanche, en cas de perturbation plus importante, le départ de 12h10 depuis Le Muret sera limité à l’arrêt Le Bas de Pettesset et le village de Quaix-en-Chartreuse ne sera pas desservi, tandis que le départ de 12h30 initialement prévu à Quaix-en-Chartreuse sera reporté à 12h34 depuis Le Bas de Pettesset. Merci de votre compréhension.