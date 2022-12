Jusqu'au 08/07/2023 - Cars Région

Dès lundi 12 septembre

En direction de Dagneux, la desserte de l’arrêt « La Place » à Villette d'Anthon se fera à 7h44 et celle de l'arrêt "Les Ormes" sera réalisée par deux cars à 7h42.

Au départ de l'arrêt "Institution Saint Louis" à Dagneux, l'arrêt "Le dépôt" à Anthon est transféré sur le trajet en direction de "Le Bouchet" à Chavanoz et sera desservi à 12h49 le mercredi et à 16h49 les autres jours. L'arrêt "Les Ormes" sera aussi desservi à 12h42 le mercredi et à 16h42 les autres jours.

La desserte de l'arrêt "Les Ormes" est maintenue sur le trajet en direction du terminus "Barens-routiers" à Saint Romain-de-Jalionas.

Au départ de l'arrêt "Institution Saint Louis" à Dagneux, en direction de Saint Romain-de-Jalionas, l'horaire de passage est avancé de 5 min entre l'arrêt "Place" à Chavanoz et le terminus "Barens-routiers" à Saint Romain-de-Jalionas. Les horaires sont téléchargeables en ligne au format PDF.

Merci de votre compréhension.