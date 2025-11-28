Jusqu'au 28/11/2025 - Cars Région

Du 29 septembre au 28 novembre 2025

Arrêt « Quai Sud » à Marcilloles

Non desservi

Du 29 septembre au 28 novembre 2025, en raison de travaux sur la commune de Marcilloles, l’arrêt « Quai Sud » ne sera pas desservi à Marcilloles,

Merci de vous reporter à l’arrêt « Avenue de la Gare » à Marcilloles exceptionnellement desservi.

Merci de votrr compréhension