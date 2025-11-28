Infos transport en commun : L.CSA10 SSB03 : arrêt "Quai Sud" à Marcilloles non desservi du 29 sept au 28 nov
Perturbation
Du 29 septembre au 28 novembre 2025
Arrêt « Quai Sud » à Marcilloles
Non desservi
Du 29 septembre au 28 novembre 2025, en raison de travaux sur la commune de Marcilloles, l’arrêt « Quai Sud » ne sera pas desservi à Marcilloles,
Merci de vous reporter à l’arrêt « Avenue de la Gare » à Marcilloles exceptionnellement desservi.
Merci de votrr compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
CSA10 LENTIOL-MARCILLOLES-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers LENTIOL / MARCILLOLES / MARCOLLIN / SARDIEU / THODURE
-
SSB03 PAJAY-MARCILLOLES-ST SIMEON DE BRESSIEUX Cars Régionvers SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
vers PAJAY