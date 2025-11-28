itinisère

Infos transport en commun : L.CSA10 SSB03 : arrêt "Quai Sud" à Marcilloles non desservi du 29 sept au 28 nov

Perturbation

Jusqu'au 28/11/2025 - Cars Région

Du 29 septembre au 28 novembre 2025
Arrêt « Quai Sud » à Marcilloles
Non desservi

 

Du 29 septembre au 28 novembre 2025, en raison de travaux sur la commune de Marcilloles, l’arrêt « Quai Sud » ne sera pas desservi à Marcilloles,

Merci de vous reporter à l’arrêt « Avenue de la Gare » à Marcilloles exceptionnellement desservi.

 

csa10-ssb03.JPG

Merci de votrr compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car CSA10 LENTIOL-MARCILLOLES-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers LENTIOL / MARCILLOLES / MARCOLLIN / SARDIEU / THODURE

  • Car SSB03 PAJAY-MARCILLOLES-ST SIMEON DE BRESSIEUX Cars Région

    vers SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
    vers PAJAY
