Infos transport en commun : L.CSA08 : modification des services mercredi 12 novembre
Les cars de la ligne CSA08 sont modifiés.
- Le départ à 7h03 du Peage de Roussillon en direction de la Cote St André est avancé de 25 minutes.
- Le départ de 7h08 de St Marcellin en direction de la Cote St André est avancé de 30 minutes.
- Le départ à 7h26 de la Tour du Pin en direction de la Cote St André est avancé de 40 minutes.
Merci de votre compréhension
CSA08 DESSERTE LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MARCELLIN / TOUR DU PIN (LA)