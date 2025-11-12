Jusqu'au 12/11/2025 - Cars Région

Les cars de la ligne CSA08 sont modifiés.

- Le départ à 7h03 du Peage de Roussillon en direction de la Cote St André est avancé de 25 minutes.

- Le départ de 7h08 de St Marcellin en direction de la Cote St André est avancé de 30 minutes.

- Le départ à 7h26 de la Tour du Pin en direction de la Cote St André est avancé de 40 minutes.

Merci de votre compréhension