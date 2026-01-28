Infos transport en commun : L.CSA07 : Arrêts non desservis
Perturbation
Ce mercredi 28 janvier, suite aux intempéries, sur la ligne CSA07 partant à 12h10 de la Cote St André en direction de Roybon ne desservira pas les arrêts "Hameau le Temple" et"Le Verdin-Abri" à Saint Siméon de Bressieux.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
CSA07 ROYBON-ST SIMEON-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
- Le Verdin-Abri SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
- Hameau le Temple SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
- Hameau le Temple SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
- Le Verdin-Abri SAINT SIMEON DE BRESSIEUX