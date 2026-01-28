itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 28/01/2026

Infos transport en commun : L.CSA07 : Arrêts non desservis

Perturbation

Jusqu'au 28/01/2026 - Cars Région

Ce mercredi 28 janvier, suite aux intempéries, sur la ligne CSA07 partant à 12h10 de la Cote St André en direction de Roybon ne desservira pas les arrêts "Hameau le Temple" et"Le Verdin-Abri" à Saint Siméon de Bressieux.

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car CSA07 ROYBON-ST SIMEON-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    • Le Verdin-Abri SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
    • Hameau le Temple SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
    vers ROYBON
    • Hameau le Temple SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
    • Le Verdin-Abri SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
Voir toutes les infos trafic