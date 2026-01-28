Jusqu'au 28/01/2026 - Cars Région

Ce mercredi 28 janvier, suite aux intempéries, sur la ligne CSA07 partant à 12h10 de la Cote St André en direction de Roybon ne desservira pas les arrêts "Hameau le Temple" et"Le Verdin-Abri" à Saint Siméon de Bressieux.

Merci de votre compréhension.