Dès lundi 20 novembre 2023

Desserte supplémentaire de l’arrêt

« Le Bocage RD 130 » à Viriville

L’arrêt « Bocage RD 130 » à Viriville est désormais desservi par le car au départ de 17h10 de la cité scolaire de la Côte-Saint-André et à destination de Viriville et circulant les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Aussi, l’ordre de desserte des arrêts est modifié :

