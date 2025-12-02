itinisère

Date d'impression : 02/12/2025

Infos transport en commun : L.CSA02, CSA04, CSA08, GRE04, T56, X08 : retards

Perturbation

Jusqu'au 02/12/2025 - Cars Région

Ce mardi 2 décembre, en raison de travaux à Izeaux, des retards sont à prévoir sur les lignes CSA02, CSA04, CSA08, GRE04, T56 et X08.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car GRE04 VIENNE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers VIENNE

  • Car CSA08 DESSERTE LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MARCELLIN / TOUR DU PIN (LA)

  • Car X08 EXPRESS BEAUREPAIRE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T56 LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON Cars Région

    vers VOIRON
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car CSA04 VOIRON-RENAGE-LA COTE ST ANDRE Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers CHARNECLES / VOIRON

  • Car CSA02 GRENOBLE-LA COTE ST ANDRE (INTERNES) Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    vers GRENOBLE
