Infos transport en commun : L.CSA02, CSA04, CSA08, GRE04, T56, X08 : retards
Perturbation
Ce mardi 2 décembre, en raison de travaux à Izeaux, des retards sont à prévoir sur les lignes CSA02, CSA04, CSA08, GRE04, T56 et X08.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
GRE04 VIENNE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers VIENNE
CSA08 DESSERTE LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MARCELLIN / TOUR DU PIN (LA)
X08 EXPRESS BEAUREPAIRE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA)
T56 LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON Cars Régionvers VOIRON
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
CSA04 VOIRON-RENAGE-LA COTE ST ANDRE Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers CHARNECLES / VOIRON
CSA02 GRENOBLE-LA COTE ST ANDRE (INTERNES) Cars Régionvers COTE SAINT ANDRE (LA)
vers GRENOBLE