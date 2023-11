Jusqu'au 06/07/2024 - Cars Région

Dès lundi 6 novembre 2023

Afin de fiabiliser la correspondance du trajet retour à l’arrêt « Barens Routiers » à Saint-Romain de Jalionas avec la ligne VLM02 en provenance du LPCJP2, le départ de la ligne CRE10 du collège Lamartine à 17h33 et à destination de Loyettes le lundi, mardi, jeudi et vendredi soir et le départ de la ligne CRE10 du collège Lamartine à 12h53 et à destination de l’arrêt « Le Port » à Saint Romain de Jalionas du mercredi midi sont retardés de 5 minutes :

Les horaires de passage aux arrêts sont les suivants désormais :

Merci de votre compréhension