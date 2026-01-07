itinisère

Date d'impression : 07/01/2026

Infos transport en commun : L.CPL01 MOI02 MUR08 PER06 T60 T64 T73 T75 T90 T91 : retards à prévoir

Perturbation

Jusqu'au 07/01/2026 - Cars Région

Ce mercredi 7 janvier, en raison de la manifestation des agriculteurs, des perturbations sont à prévoir sur les lignes CPL01, MOI02, MUR08, PER06, T60, T64, T73, T75, T90 et T91

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MUR08 VIZILLE-LAFFREY-SUSVILLE-LA MURE Cars Région

    vers MURE (LA)
    vers GRENOBLE / PIERRE CHATEL / VIZILLE

  • Car CPL01 GRENOBLE-AUTRANS-LA CHAPELLE EN VERCORS Cars Région

    vers CHAPELLE EN VERCORS (LA)
    vers GRENOBLE

  • Car T64 CORRENCON EN VERCORS-GRENOBLE via ENGINS Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers CORRENCON EN VERCORS / VILLARD DE LANS

  • Car T60 PONT EN ROYANS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers COGNIN LES GORGES / PONT EN ROYANS

  • Car T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)

  • Car T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car T91 GRENOBLE-GAP Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers GAP

  • Car T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
    vers DEUX ALPES (LES)

  • Car PER06 GRENOBLE-PONT EN ROYANS (INTERNES) Cars Région

    vers PONT EN ROYANS
    vers GRENOBLE

  • Car MOI02 ST SIMEON DE BRESSIEUX-IZEAUX-MOIRANS Cars Région

    vers MOIRANS / VOREPPE
    vers IZEAUX / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
