Infos transport en commun : L.CPL01 MOI02 MUR08 PER06 T60 T64 T73 T75 T90 T91 : retards à prévoir
Perturbation
Ce mercredi 7 janvier, en raison de la manifestation des agriculteurs, des perturbations sont à prévoir sur les lignes CPL01, MOI02, MUR08, PER06, T60, T64, T73, T75, T90 et T91
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
MUR08 VIZILLE-LAFFREY-SUSVILLE-LA MURE Cars Régionvers MURE (LA)
vers GRENOBLE / PIERRE CHATEL / VIZILLE
-
CPL01 GRENOBLE-AUTRANS-LA CHAPELLE EN VERCORS Cars Régionvers CHAPELLE EN VERCORS (LA)
vers GRENOBLE
-
T64 CORRENCON EN VERCORS-GRENOBLE via ENGINS Cars Régionvers GRENOBLE
vers CORRENCON EN VERCORS / VILLARD DE LANS
-
T60 PONT EN ROYANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers COGNIN LES GORGES / PONT EN ROYANS
-
T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
-
T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers BOURG D'OISANS (LE)
-
T91 GRENOBLE-GAP Cars Régionvers GRENOBLE
vers GAP
-
T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
vers DEUX ALPES (LES)
-
PER06 GRENOBLE-PONT EN ROYANS (INTERNES) Cars Régionvers PONT EN ROYANS
vers GRENOBLE
-
MOI02 ST SIMEON DE BRESSIEUX-IZEAUX-MOIRANS Cars Régionvers MOIRANS / VOREPPE
vers IZEAUX / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX