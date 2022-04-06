itinisère

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Date d'impression : 05/04/2022

Infos transport en commun : L.COR01, COR02, DOM01, DOM02, MEY01, SJM0, T81, T82, T83 : retard

Perturbation

Jusqu'au 06/04/2022 - Cars Région

Ce mardi 5 avril, suite à un incident sur les lignes COR01, COR02, DOM01, DOM02, MEY01, SJM03, T81, T82, T83, des retards sont à prévoir.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MEY01 BIVIERS-MONTBONNOT-MEYLAN Cars Région

    vers MEYLAN
    vers MONTBONNOT SAINT MARTIN / SAINT ISMIER

  • Car COR01 ST VINCENT DE MERCUZE-CROLLES-CORENC Cars Région

    vers CORENC
    vers CROLLES / DOMENE / LUMBIN / SAINT ISMIER / SAINT NAZAIRE LES EYMES / SAINT VINCENT DE MERCUZE

  • Car DOM01 CHAMP PRES FROGES-BRIGNOUD-DOMENE Cars Région

    vers DOMENE
    vers CHAMP PRES FROGES (LE) / VERSOUD (LE) / VILLARD BONNOT

  • Car COR02 GONCELIN-BRIGNOUD-CORENC Cars Région

    vers CORENC
    vers GONCELIN / MONTBONNOT SAINT MARTIN

  • Car SJM03 ST GERVAIS-VINAY-POLIENAS-ST JEAN DE M. Cars Région

    vers SAINT JEAN DE MOIRANS
    vers SAINT GERVAIS

  • Car DOM02 REVEL-ST JEAN LE VIEUX-DOMENE Cars Région

    vers DOMENE
    vers REVEL / SAINT JEAN LE VIEUX

  • Car T82 ST NAZAIRE-LA TRONCHE GRAND SABLON Cars Région

    vers TRONCHE (LA)
    vers SAINT NAZAIRE LES EYMES

  • Car T83 CHAMBERY-CHAPAREILLAN-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers CHAMBERY / RAVOIRE (LA)
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