Infos transport en commun : L.CLE01, MEN05, PCLEA, T94, T95 : retards à prévoir
Perturbation
Ce lundi 8 décembre, en raison d’une circulation difficile lié à une déviation, les cars des lignes CLE01, MEN05, PCLEA, T94 et T95 peuvent enregistrer des retards.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
PCLEA PRIMAIRE LE PERCY-CLELLES Cars Régionvers CLELLES
vers PERCY (LE)
MEN05 CHICHILIANNE-CLELLES-MENS Cars Régionvers MENS
vers CHICHILIANNE
CLE01 ST MARTIN DE CLELLES-CLELLES ECOLES Cars Régionvers CLELLES
vers SAINT MARTIN DE CLELLES
T94 MENS-LA MURE Cars Régionvers MURE (LA)
vers CLELLES / MENS
T95 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / VIF