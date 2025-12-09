itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 08/12/2025

Infos transport en commun : L.CLE01, MEN05, PCLEA, T94, T95 : retards à prévoir

Perturbation

Du 09/12/2025 au 12/12/2025 - Cars Région

Ce lundi 8 décembre, en raison d’une circulation difficile lié à une déviation, les cars des lignes CLE01, MEN05, PCLEA, T94 et T95 peuvent enregistrer des retards.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car PCLEA PRIMAIRE LE PERCY-CLELLES Cars Région

    vers CLELLES
    vers PERCY (LE)

  • Car MEN05 CHICHILIANNE-CLELLES-MENS Cars Région

    vers MENS
    vers CHICHILIANNE

  • Car CLE01 ST MARTIN DE CLELLES-CLELLES ECOLES Cars Région

    vers CLELLES
    vers SAINT MARTIN DE CLELLES

  • Car T94 MENS-LA MURE Cars Région

    vers MURE (LA)
    vers CLELLES / MENS

  • Car T95 MENS-MONESTIER DE CLERMONT-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers MENS / MONESTIER DE CLERMONT / VIF
Voir toutes les infos trafic