Infos transport en commun : L.CHV01, DAG01, GEN02, PCH07, VER07, VLM04, X04 : arrêt non desservi
Perturbation
Ce mardi 17 mars, suite à une fuite de gaz sur la commune de Charvieu-Chavagneux, l'arrêt "Transformateur" ne sera pas desservi.
Se reporter à l'arrêt "Collège".
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
GEN02 PONT DE CHERUY-TIGNIEU-GENAS Cars Régionvers GENAS
vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS
-
VER07 ST ROMAIN-CHARVIEU-LA VERPILLIERE Cars Régionvers LA VERPILLIERE
vers CHARVIEU CHAVAGNEUX / JANNEYRIAS / TIGNIEU JAMEYZIEU / VILLETTE D'ANTHON
-
PCH07 CHARVIEU CHAVAGNEUX-PT DE CHERUY Cars Régionvers PONT DE CHERUY
vers CHARVIEU CHAVAGNEUX
-
DAG01 ST ROMAIN-PT CHERUY-DAGNEUX Cars Régionvers DAGNEUX
vers ANTHON / CHARVIEU CHAVAGNEUX / JANNEYRIAS / SAINT ROMAIN DE JALIONAS / TIGNIEU JAMEYZIEU
-
X04 EXPRESS CREMIEU-MEYZIEU Cars Régionvers MEYZIEU
vers CREMIEU
-
CHV01 DESSERTE CHARVIEU CHAVAGNEUX Cars Régionvers CHARVIEU CHAVAGNEUX
vers CHARVIEU CHAVAGNEUX / PONT DE CHERUY
-
VLM04 PUSIGNAN-PONT DE CHERUY-VILLEMOIRIEU Cars Régionvers VILLEMOIRIEU
vers CHARVIEU CHAVAGNEUX / PONT DE CHERUY / PUSIGNAN / TIGNIEU JAMEYZIEU