Date d'impression : 17/03/2026

Infos transport en commun : L.CHV01, DAG01, GEN02, PCH07, VER07, VLM04, X04 : arrêt non desservi

Perturbation

Jusqu'au 17/03/2026 - Cars Région

Ce mardi 17 mars, suite à une fuite de gaz sur la commune de Charvieu-Chavagneux, l'arrêt "Transformateur" ne sera pas desservi.

Se reporter à l'arrêt "Collège".

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car GEN02 PONT DE CHERUY-TIGNIEU-GENAS Cars Région

    vers GENAS
    vers SAINT ROMAIN DE JALIONAS

  • Car VER07 ST ROMAIN-CHARVIEU-LA VERPILLIERE Cars Région

    vers LA VERPILLIERE
    vers CHARVIEU CHAVAGNEUX / JANNEYRIAS / TIGNIEU JAMEYZIEU / VILLETTE D'ANTHON

  • Car PCH07 CHARVIEU CHAVAGNEUX-PT DE CHERUY Cars Région

    vers PONT DE CHERUY
    vers CHARVIEU CHAVAGNEUX

  • Car DAG01 ST ROMAIN-PT CHERUY-DAGNEUX Cars Région

    vers DAGNEUX
    vers ANTHON / CHARVIEU CHAVAGNEUX / JANNEYRIAS / SAINT ROMAIN DE JALIONAS / TIGNIEU JAMEYZIEU

  • Car X04 EXPRESS CREMIEU-MEYZIEU Cars Région

    vers MEYZIEU
    vers CREMIEU

  • Car CHV01 DESSERTE CHARVIEU CHAVAGNEUX Cars Région

    vers CHARVIEU CHAVAGNEUX
    vers CHARVIEU CHAVAGNEUX / PONT DE CHERUY

  • Car VLM04 PUSIGNAN-PONT DE CHERUY-VILLEMOIRIEU Cars Région

    vers VILLEMOIRIEU
    vers CHARVIEU CHAVAGNEUX / PONT DE CHERUY / PUSIGNAN / TIGNIEU JAMEYZIEU
Voir toutes les infos trafic