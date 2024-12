Jusqu'au 13/12/2024 - Cars Région

Le 12 et 13 décembre, suite à un incident, les cars de la ligne CHM04 partant à 7h39 du Mottier en direction de Champier et à 17h20 de Champier en direction du Mottier enregistrent un retard d’environ 25 minutes sur la prise en charge et la dépose.

Merci de votre compréhension