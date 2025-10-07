itinisère

Infos transport en commun : L.CHM04 : départs non effectués mardi 7 octobre

Perturbation

Jusqu'au 07/10/2025 - Cars Région

Ce mardi 7 octobre, sur la ligne CHM04, les départs à 7h48 de Saint-Didier-de-Bizonnes en direction de Champier et à 17h20 de Champier en direction de Saint-Didier-de-Bizonnes ne seront pas effectués, le conducteur est absent et n'a pas pu être remplacé. Tous les arrêts seront desservis par la ligne CHM04 direction le Mottier

Merci de votre compréhension

  • Car CHM04 ST DIDIER DE B-MOTTIER-NANTOIN-CHAMPIER Cars Région

    vers CHAMPIER
    vers MOTTIER (LE) / SAINT DIDIER DE BIZONNES
