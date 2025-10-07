Jusqu'au 07/10/2025 - Cars Région

Ce mardi 7 octobre, sur la ligne CHM04, les départs à 7h48 de Saint-Didier-de-Bizonnes en direction de Champier et à 17h20 de Champier en direction de Saint-Didier-de-Bizonnes ne seront pas effectués, le conducteur est absent et n'a pas pu être remplacé. Tous les arrêts seront desservis par la ligne CHM04 direction le Mottier

Merci de votre compréhension