itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 08/10/2025

Infos transport en commun : L.CHM04 : départs non effectués et retard

Perturbation

Jusqu'au 09/10/2025 - Cars Région

Ce jeudi 9 octobre, sur la ligne CHM04, les départs à 7h48 de St Didier-de-Bizonnes en direction de Champier et le départ à 17h20 de Champier en direction de  St Didier-de-Bizonnes ne seront pas effectués, les conducteurs sont absents et n'ont pas pu être remplacés, le service sera effectué par la ligne CHM04 à destination de Mottier, aussi un retard d'environ 25 minutes est à prévoir impactant l'horaire de passage aux différent arrêts.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car CHM04 ST DIDIER DE B-MOTTIER-NANTOIN-CHAMPIER Cars Région

    vers CHAMPIER
    vers MOTTIER (LE) / SAINT DIDIER DE BIZONNES
Voir toutes les infos trafic