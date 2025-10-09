Jusqu'au 09/10/2025 - Cars Région

Ce jeudi 9 octobre, sur la ligne CHM04, les départs à 7h48 de St Didier-de-Bizonnes en direction de Champier et le départ à 17h20 de Champier en direction de St Didier-de-Bizonnes ne seront pas effectués, les conducteurs sont absents et n'ont pas pu être remplacés, le service sera effectué par la ligne CHM04 à destination de Mottier, aussi un retard d'environ 25 minutes est à prévoir impactant l'horaire de passage aux différent arrêts.

Merci de votre compréhension