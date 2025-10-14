Jusqu'au 14/10/2025 - Cars Région

Les départs de la ligne CHM04 à 7h48 de St Didier-de-Bizonnes en direction de Champier et le départ à 17h20 de Champier en direction de St Didier-de-Bizonnes ne seront pas effectués, les conducteurs sont absents et n'ont pas pu être remplacés.

Le service sera effectué par la ligne CHM04 du Mottier, aussi un retard d'environ 25 minutes est à prévoir impactant l'horaire de passage aux différent arrêts.

Merci de votre compréhension