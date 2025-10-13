Jusqu'au 13/10/2025 - Cars Région

Ce lundi 13 octobre, sur la ligne CHM04, le départ à 17h20 de Champier en direction de St Didier-de-Bizonnes ne sera pas effectué, le conducteur est absent et n'a pas pu être remplacé.

Le service sera effectué par la ligne CHM04 à destination de Mottier, aussi un retard d'environ 25 minutes est à prévoir impactant l'horaire de passage aux différent arrêts.

Merci de votre compréhension