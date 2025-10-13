Infos transport en commun : L.CHM04: départ non effectué et retard
Perturbation
Ce lundi 13 octobre, sur la ligne CHM04, le départ à 17h20 de Champier en direction de St Didier-de-Bizonnes ne sera pas effectué, le conducteur est absent et n'a pas pu être remplacé.
Le service sera effectué par la ligne CHM04 à destination de Mottier, aussi un retard d'environ 25 minutes est à prévoir impactant l'horaire de passage aux différent arrêts.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
CHM04 ST DIDIER DE B-MOTTIER-NANTOIN-CHAMPIER Cars Régionvers CHAMPIER
vers MOTTIER (LE) / SAINT DIDIER DE BIZONNES