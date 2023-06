Jusqu'au 09/06/2023 - Cars Région

Du 31 mai au 09 juin 2023

Arrêts "Dantonnière D71D" et "Rossatière D71D" au Mottier non desservis et arrêt "Mairie" déplacé

En raison de travaux sur la commune du Mottier, les arrêts "Dantonnière D71D" et "Rossatière D71D" ne sont pas desservis. Merci de vous reporter à l'arrêt "Mairie" au Mottier, déplacé sur le parking de la salle des Fêtes.

Merci de votre compréhension