Jusqu'au 16/01/2026 - Cars Région

Ce vendredi 9 janvier et jusqu'au 16 janvier, suite à une coupure de route, des retards sont à prévoirs sur ces lignes et les arrêts sont desservis en sens inverse entre "Pusignieu école" et "Pusignieu". Creys Mepieu, rue de Barjus.

Merci de votre compréhension