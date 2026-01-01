itinisère

Infos transport en commun : L.BRI01, MRL07, PCRMA : retards et arrêts modifiés

Jusqu'au 16/01/2026 - Cars Région

Ce vendredi 9 janvier et jusqu'au 16 janvier, suite à une coupure de route, des retards sont à prévoirs sur ces lignes et les arrêts sont desservis en sens inverse entre "Pusignieu école" et "Pusignieu". Creys Mepieu, rue de Barjus.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car MRL07 LE BAYARD-CREYS-ST VICTOR-MORESTEL Cars Région

    vers MORESTEL
    vers BOUVESSE QUIRIEU / CREYS MEPIEU

  • Car PCRMA PRIMAIRE CREYS MEPIEU Cars Région

    vers CREYS MEPIEU
    vers CREYS MEPIEU

  • Car BRI01 CREYS-BOUVESSE-BRIORD Cars Région

    vers BRIORD
    vers BOUVESSE QUIRIEU / CREYS MEPIEU
