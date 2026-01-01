Infos transport en commun : L.BRI01, MRL07, PCRMA : retards et arrêts modifiés
Perturbation
Ce vendredi 9 janvier et jusqu'au 16 janvier, suite à une coupure de route, des retards sont à prévoirs sur ces lignes et les arrêts sont desservis en sens inverse entre "Pusignieu école" et "Pusignieu". Creys Mepieu, rue de Barjus.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
MRL07 LE BAYARD-CREYS-ST VICTOR-MORESTEL Cars Régionvers MORESTEL
vers BOUVESSE QUIRIEU / CREYS MEPIEU
-
PCRMA PRIMAIRE CREYS MEPIEU Cars Régionvers CREYS MEPIEU
vers CREYS MEPIEU
-
BRI01 CREYS-BOUVESSE-BRIORD Cars Régionvers BRIORD
vers BOUVESSE QUIRIEU / CREYS MEPIEU