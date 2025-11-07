Infos transport en commun : L.BJA08, NIV01, NIV05, NIV09, VER07, T15 : retards
Perturbation
Ce vendredi 7 novembre, en raison d'un accident de la circulation des retards sont à prévoir sur les lignes BJA08, NIV01, NIV05, NIV09, VER07 et T15.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
BJA08 CHARVIEU-BOURGOIN Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU
vers JANNEYRIAS
-
VER07 ST ROMAIN-CHARVIEU-LA VERPILLIERE Cars Régionvers LA VERPILLIERE
vers CHARVIEU CHAVAGNEUX / JANNEYRIAS / TIGNIEU JAMEYZIEU / VILLETTE D'ANTHON
-
NIV05 VILLETTE D'ANTHON-NIVOLAS VERMELLE Cars Régionvers NIVOLAS VERMELLE
vers ANTHON
-
NIV01 CHAVANOZ-NIVOLAS VERMELLE Cars Régionvers L ISLE D ABEAU / NIVOLAS VERMELLE
vers CHAVANOZ
-
T15 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Cars Régionvers BOURGOIN JALLIEU / NIVOLAS VERMELLE
-
NIV09 PONT DE CHERUY-NIVOLAS VERMELLE Cars Régionvers NIVOLAS VERMELLE
vers SAINT MARCEL BEL ACCUEIL