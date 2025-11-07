itinisère

Infos transport en commun : L.BJA08, NIV01, NIV05, NIV09, VER07, T15 : retards

Perturbation

Jusqu'au 07/11/2025 - Cars Région

Ce vendredi 7 novembre, en raison d'un accident de la circulation des retards sont à prévoir sur les lignes BJA08, NIV01, NIV05, NIV09, VER07 et T15.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car BJA08 CHARVIEU-BOURGOIN Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU
    vers JANNEYRIAS

  • Car VER07 ST ROMAIN-CHARVIEU-LA VERPILLIERE Cars Région

    vers LA VERPILLIERE
    vers CHARVIEU CHAVAGNEUX / JANNEYRIAS / TIGNIEU JAMEYZIEU / VILLETTE D'ANTHON

  • Car NIV05 VILLETTE D'ANTHON-NIVOLAS VERMELLE Cars Région

    vers NIVOLAS VERMELLE
    vers ANTHON

  • Car NIV01 CHAVANOZ-NIVOLAS VERMELLE Cars Région

    vers L ISLE D ABEAU / NIVOLAS VERMELLE
    vers CHAVANOZ

  • Car T15 PONT DE CHERUY-BOURGOIN JALLIEU Cars Région

    vers BOURGOIN JALLIEU / NIVOLAS VERMELLE

  • Car NIV09 PONT DE CHERUY-NIVOLAS VERMELLE Cars Région

    vers NIVOLAS VERMELLE
    vers SAINT MARCEL BEL ACCUEIL
